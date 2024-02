"Love", Vicenza si illumina d'amore per San Valentino

A San Valentino Vicenza si illumina d'amore! Nel giardino di Santa Corona, recentemente aperto al pubblico, è stata installata la scritta luminosa "Love" che nei giorni dedicati agli innamorati rende particolarmente suggestiva la passeggiata in questo gradevole luogo della città. Salendo la scalinata da corso Palladio si possono scattare foto ricordo sotto l'anello di fibra di vetro alto oltre tre metri, riproduzione della lettera "o" della scritta Love, durante gli orari di apertura del giardino: venerdì 9, sabato 10 , domenica 11 e mercoledì 14 febbraio dalle 9 alle 21; martedì 13, giovedì 15 e venerdì 16 dalle 9 alle 17; lunedì chiuso. L’installazione, lunga 10 metri con luci a led di color oro, rimarrà allestita fino al 16 febbraio.

«In vista del 14 febbraio, giorno di San Valentino, abbiamo voluto che la città offrisse a chi si vuole bene dei luoghi originali in cui scattare selfie. Per questo abbiamo pensato prima di tutto al giardino di Santa Corona, uno spazio raccolto e intimo, aperto al pubblico solo qualche giorno fa. Ci auguriamo che la grande scritta luminosa inviti gli innamorati, e non solo, a entrare in questo luogo molto suggestivo e a divulgarne al conoscenza attraverso i selfie» - spiega l'assessore ai grandi eventi Leone Zilio.

Anche piazza dei Signori riserverà un'accoglienza particolare nei giorni di San Valentino, con l’installazione di grandi cuori rossi tra le serliane della Basilica palladiana e, da domani fino al 15 febbraio, di un grande cuore illuminato con luci a led.

Anche l'associazione Le vetrine del centro contribuirà all’evento, allestendo le vetrine dei negozi con grandi cuori ornamentali.