Lotto, raffica di vincite con la stessa combinazione

Il Lotto regala un ambo da 50mila euro a Thiene, dove un appassionato ha giocato la combinazione 25-69 sulla ruota di Bari. La stessa combinazione ha poi regalato una serie di vincite, sempre nella provincia di Vicenza. La stessa Thiene festeggia infatti un altro ambo da 12.500 euro, mentre Isola Vicentina e a Villaverla incassano ciascuna un premio da 25mila euro.

Festeggia anche Pozzallo, in provincia di Ragusa, dove con il 10eLotto è stato centrato un 8 da 30mila euro grazie all'estrazione serale del Lotto. Il concorso di ieri ha distribuito complessivamente vincite per oltre 37 milioni di euro (di cui in particolare 7,2 milioni con la versione tradizionale del Lotto, e 28,8 milioni con il 10eLotto), le vincite centrate dall'inizio dell'anno salgono così a 1 miliardo 117 milioni di euro. Nessuna novità infine per quanto riguarda la classifica dei centenari, il 5 di Venezia non viene estratto da 113 concorsi, seguono l'80 di Genova a quota 104, il 59 di Venezia a 103.