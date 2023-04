Lotto: Vicenza fortunata, colpo da 216mila euro a Caldogno

Il Lotto premia il Veneto con vincite complessive che sfiorano i 227mila euro, grazie a una doppietta centrata in provincia di Vicenza: in primo piano, riporta Agipronews, c'è il colpo da 216mila euro realizzato a Caldogno, che entra nella top 10 delle vincite più alte dell'anno; si festeggia poi anche a Zanè, dove sono stati vinti altri 10.250 euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 308,8 milioni dall'inizio dell'anno.