Lotteria degli scontrini, una vincita a Bassano: ma da un'indagine emerge il flop dell'iniziativa nel Vicentino

Alle ore 13 di giovedì c'è stata la prima estrazione della Lotteria degli scontrini. Qui trovate tutte le info su come funziona. Sono dieci primi i codici lotteria sorteggiati nell'estrazione, con in palio 20 premi, due per ogni scontrino, cioè sia per il cliente (100mila euro l'uno) che per l'esercente (20.000 euro l'uno). Dei 10 premi da 100mila euro, tre sarebbero finiti in Veneto: uno a Bassano del Grappa, uno a Giaviera del Montello e uno a Quinto di Treviso, due comuni del Trevigiano. Il resto a Milano e provincia, Roma, Silvi (Teramo), Romentino (Novara), Collegno (Torino), Mortara (Pavia). La prossima estrazione avverrà giovedì 8 aprile

Per scoprire se il proprio biglietto ha vinto basta accedere al portale della Lotteria: cho si è registrato e ha centrato il premio troverà un messaggio visibile fino al ritiro della vincita o fino al termine dei 90 giorni utili per reclamarlo. L'agenzia delle dogane e dei monopoli, in ogni caso, comunica la vincita anche tramite PEC (se inserita nel portale lotteria) o raccomandata A/R. Attiva dall’inizio di febbraio, la lotteria degli scontrini si propone come mezzo per incentivare gli acquisti e in particolare l’uso del pagamento elettronico: insieme al cashback, è una delle azioni messe in campo dal Governo in questo senso.

Secondo un'indagine di Confesercenti Vicenza, che ha coinvolto 175 commercianti tra Vicenza e provincia, si tratta di uno strumento ancora non molto utilizzato, per diverse ragioni. Ma i dati evidenziano anche, dal lato cliente, una curiosità ed un coinvolgimento crescente, che vanno di pari passo con le richieste di poter utilizzare la lotteria. Dei commercianti coinvolti dal sondaggio emerge che l’ampia maggioranza (58,9%) ancora non utilizza la lotteria. All’interno del 41,1% di esercenti che invece la usano, poi, solo il 20% la propone ai clienti al momento del pagamento.

Questo, stando alle risposte, si deve a diverse motivazioni: la più frequente è la perdita di tempo. Scansionare il codice a barre e inserire il numero di carta allunga i tempi del pagamento, e questo per molti si traduce in un intralcio sul lavoro, specie quando i clienti sono numerosi. In secondo luogo, è costoso: per usare la lotteria è necessario un aggiornamento del software di cassa, che ha un costo. E non tutti lo vogliono affrontare. Altri, più genericamente, non la ritengono un’iniziativa utile per la propria attività. È ancora parziale anche la quota di clienti che conosce l’iniziativa e chiede spontaneamente di poterla utilizzare, anche se stando ai commenti si tratta comunque di un numero in crescita. Dall’inizio del mese scorso, quando quasi nessuno ne era a conoscenza, ora inizia ad aumentare il numero di chi, quando fa spese, richiede di poter utilizzare la lotteria. Segno che la notizia si è diffusa e che sta raccogliendo un certo interesse.

«I dati - commenta il presidente della Confesercenti di Vicenza, Flavio Convento - evidenziano che i commercianti vicentini non credono alla lotteria degli scontrini, temono sia solo una lungaggine inutile che disincentiva l'acquirente, una perdita di tempo. Immaginiamo, infatti, che ci voglia anche solo un minuto o poco più a registrare il codice: se ho cento clienti vanno via quasi due ore. Questo viene evidenziato soprattutto da coloro che, per la natura della propria attività, hanno molti clienti che pagano, singolarmente, piccoli importi, dal bar al panificio. Capiamo bene l'importanza della lotta contro l'evasione fiscale, e apprezziamo gli sforzi fatti dalla pubblica amministrazione, ma non è questo il modo migliore. Il negoziante ha già moltissimi costi, l'adeguamento dei registratori di cassa è un'altra spesa che si somma a tutte le altre che in questo momento di difficoltà dovremmo evitare. Il commerciante ha bisogno di sentire il sostengo dello Stato in questo. Le attività commerciali, ora, hanno bisogno di questo».

Sta utilizzando la lotteria degli scontrini? Sì 72 41,1% No 103 58,9% Tot. 175 100%









La propone ai clienti? Sì 35 20% No 140 80% Tot. 175 100%

I clienti ti chiedono di poterla utilizzare? Sì 52 29,7% No 123 70,3% Tot. 175 100%

I codici vincenti del concorso di febbraio sono: