Alloggi a canone agevolato a San Lazzaro: priorità a giovani coppie

Domande entro il 26 agosto; fino al 9 settembre per gli italiani residenti all'estero

L'ufficio Abitativi del Comune di Vicenza ha pubblicato un bando per l’assegnazione di due alloggi in locazione a canone agevolato con priorità alle giovani coppie. I due mini appartamenti, di recente ristrutturazione, si trovano in viale San Lazzaro 79, entrambi a piano terra.

Gli interessati dovranno presentare domanda entro il 26 agosto; i richiedenti italiani residenti all’estero avranno tempo fino al 9 settembre. Le domande dovranno essere redatte secondo lo schema allegato al bando, corredate di documento di identità in corso di validità del richiedente, con eventuali certificazioni che comprovano i requisiti richiesti. All'istanza dovrà essere allegata una marca da bollo da 16 euro.

La documentazione dovrà essere consegnata a mano all’ufficio Casa di contra' Busato 19, previo appuntamento telefonico al numero 0444 221750, oppure inviata a mezzo posta. Per informazioni sugli alloggi, sui requisiti di partecipazione e sulle modalità di attribuzione dei punteggi, è possibile consultare il bando con lo schema di domanda pubblicati sul sito del Comune, nella sezione Pubblicazioni online - Altre gare e avvisi: https://www.comune.vicenza.it/albo3/altri.php/245763.

Per ulteriori informazioni: 0444221750 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 10).