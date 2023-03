Oggi Michele Merlo avrebbe compiuto 30 anni, l'amica trentina lo ricorda in un libro

Dal Trentino un libro per ricordare Michele Merlo. Trent'anni a marzo, il primo giorno del mese. Il cantante vicentino, in arte Mike Bird, li avrebbe compiuti proprio nel 2023, ma una leucemia fulminante lo ha portato via dalla sua famiglia, dagli amici e da una carriera promettente il 6 giugno del 2021. L'ex concorrente prima di X-Factor e poi di Amici ha regalato più di qualche emozione ai suoi fan, sparsi in tutta Italia e anche all'estero.

La sua scomparsa è una ferita ancora aperta, dolorosissima e che fatica ad arginarsi. La sua mancanza è un dolore che chi più lo ha amato prova ad alleviare promuovendo eventi in sua memoria, come l'associazione "Romantico ribelle" che in questa settimana, quella a cavallo tra fine febbraio e inizio marzo, ha ideato la "MicheleThirtyWeek", per riunire tutti quanti di nuovo "Insieme per Michele", in un’unica data Italiana a Milano, in piazza Duomo, alle 16.

Al romantico ribelle, ai suoi 30 anni mai compiuti e alla bellezza che ha saputo immettere nel mondo: è questa, in estrema sintesi, l'essenza del libro scritto dall'amica trentina, Alice Porta e per il quale la giovane donna sta attendendo risposta dalla casa editrice alla quale ha proposto il manoscritto.

Da fan ad amica: com'è nata l'amicizia di Alice e Michele

Dopo l’apparizione a X-Factor del 2016 e l’approdo ad Amici del 2017, Alice ha iniziato a seguire Michele, le sue evoluzioni come cantante, diventando poi una sua vera fan. A febbraio del 2020, il 6 per l’esattezza, la giovane trentina decide di scrivergli e lo fa su Instagram. “Rispondo a una storia con un: ‘Non mollare’ da cui poi è nata la nostra amicizia - spiega-. Lui mi rispose: ‘speriamo bene Ali’. Da quel momento iniziamo a sentirci, scriverci, sostenerci. In quell’occasione Michele mi diede in anteprima le date dei suoi live che poi vennero rinviati per Covid. Io e Michele parlavamo spesso. Ci raccontavamo di noi, dei suoi progetti, della musica, delle nostre giornate e condividevamo qualche segreto che resterà per sempre nostro. Mi aveva parlato del suo romanzo. Quel romanzo era uscito da poco, a settembre 2020. Ci eravamo, nel frattempo, incontrati per la prima volta. In un piccolo bar poco distante dal centro della sua città, Bassano. Ricordo perfettamente quel pomeriggio, era domenica”.

E dopo i messaggi, quell'incontro Alice lo ricorda come fosse ieri: “Michele era proprio come immaginavo. Un ragazzo d’altri tempi, un ragazzo raro da trovare, conoscere. Un ragazzo profondo, pieno di emozioni, forse troppo trattenute, ma in fondo noi lo sappiamo bene che togliendo aria e spazio alle emozioni, queste sembrano alleviarsi. Mi perdevo nei suoi due occhi che erano di un intenso color marrone che faceva intendere nel migliore dei modi tutto ciò che nascondevano. Non riuscivo, e tutt’ora non riesco, a farmene una ragione, sorrideva e le ore sembravano correre”.

Un amico vero, che ha spinto Alice a realizzare un sogno

Michele è diventato per Alice un vero confidente, una persona della quale potersi fidare e che le desse coraggio per affrontare le sue paure. Era infatti l’unico a sapere che Alice aveva scritto un romanzo e l’aveva spinta a provarci, a inviarlo a una casa editrice, che poi ha accettato la pubblicazione. E il romanzo, il primo, quello autobiografico, è uscito. Lo stesso giorno in cui, purtroppo, Michele si è spento. Non ha potuto festeggiare con lei, ma era stato spettatore privilegiato di quella prima volta di Alice e ora, lei, in sua memoria e per consacrare quell’amicizia, ne ha scritto un altro di libro, su di lui, su quello che lei è riuscita a vivere di quel romantico ribelle che ancora, a distanza di anni, fa battere il cuore a molti fedeli fan che non lo hanno dimenticato.

“Spero lui possa essere un giorno orgoglioso di me, spero possa arrivargli tutto l’amore nascosto tra le righe di questo romanzo che, si, è tutto per lui - conclude Alice -. Mi auguro di riuscire a dare concretezza a questo senso di ingratitudine che provo nei suoi confronti, a questo senso di colpa che a volte mi toglie il respiro mentre mi chiedo cos’avrei potuto fare. E sai Michi? Non lo so, non lo so cos’avrei potuto fare

