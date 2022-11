Gli alpini sfilano in città. Il presidente Marchiori: «Vogliamo un servizio obbligatorio per i nostri giovani»

Un tripudio di penne nere. In occasione del centenario della sezione Monte Pasubio, nella mattinata di oggi, domenica 6 novembre, gli alpini di Vicenza hanno sfilato per le strade del centro cittadino. Una sfilata che è iniziata in piazza San Lorenzo e si è conclusa in piazza dei Signori, dove nel pomeriggio confluiranno i cori sezionali e dove sono intervenute le autorità, tra cui il sindaco di Vicenza Francesco Rucco, il presidente dell’Ana Sebastiano Favero, che si è appellato al governo affinché introduca un servizio obbligatorio per i giovani, e il presidente sezionale Lino Marchiori.

«Oggi parlerò di passato, di presente e di futuro - le parole di Marchiori dal palco di piazza dei Signori, rivolgendosi alle numerosissime penne nere giunte da tutta la provincia -. Il passato lo abbiamo scritto in un libro, rendendolo stabile, attraverso le vostre storie, di protezione civile, di cori e di fanfare. Il presente è qui, in piazza dei Signori, e ci fa sperare in un futuro roseo e soddisfacente. La vostra presenza, il fatto di vedere finalmente una sezione di Vicenza unita: oggi è ufficialmente il giorno in cui la sezione di Vicenza sfila per le vie cittadine, tutti con la stessa camicia».

«Il futuro ci vede pronti a essere spirito di servizio – ha proseguito Marchiori -, e per poter continuare a servire, per poter continuare a rispondere presente, chiediamo agli amministratori di esserci vicini, di sostenere il presidente nazionale quando va a chiedere che ci sia un servizio obbligatorio per i nostri giovani. Questo è importante per la nostra associazione, per gli alpini e per la nostra Italia».