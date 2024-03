Manutenzione alla rete elettrica: cambia la viabilità in via Ceccato e strada delle Caperse

Partiranno lunedì 25 marzo i lavori di manutenzione straordinaria alla rete elettrica lungo via Ceccato e strada delle Caperse.

L’intervento a cura di V-Reti comporterà l’istituzione del senso unico in via Ceccato, con direzione di marcia da strada delle Caperse verso via Zamenhof, il divieto di accesso in via Ceccato da via Zamenhof e il senso unico alternato regolato da semaforo in strada delle Caperse.

La durata prevista dei lavori è di 14 giorni.