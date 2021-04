Viale del Sole, al via i lavori di asfaltatura della rotatoria con strada delle Cattane

Prenderanno il via sabato 10 aprile, dalle 6 alle 22, i lavori di asfaltatura definitiva della rotatoria tra viale del Sole e strada delle Cattane.

L'intervento, che si protrarrà fino a domenica 11, sarà a carico del privato che ha realizzato la rotatoria e consentirà di completarne ogni aspetto, tra cui anche la sagomatura dell'anello centrale.

Mentre il cantiere sarà in funzione, dalle 6 alle 22 sia di sabato che di domenica, il transito lungo l'asse principale di viale del Sole sarà sempre possibile, con uno scambio di carreggiata verso la zona industriale e con l'utilizzo dello svincolo di uscita a destra e della rotatoria con via Pieropan. Strada delle Cattane subirà delle deviazioni locali non essendo possibile, durante il cantiere, l'attraversamento di viale del Sole.

Durante la notte, dalle 22 di sabato 10 alle 6 di domenica 11, sarà ripristinata la normale viabilità.

Informazioni sulla situazione viabilistica in città sono disponibili anche sul portale Luceverde Vicenza (https://vicenza.luceverde.it/), il servizio di infomobilità promosso da Automobile Club d'Italia (Aci) e Comune di Vicenza.