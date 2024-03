Lavori Pedemontana, chiuso il tratto di autostrada tra Montecchio e Montebello

Lungo l’autostrada A4 Brescia – Padova, per lavorazioni propedeutiche all’innesto della Superstrada Pedemontana Veneta in A4, nella notte di sabato 9 marzo 2024, dalle ore 21.00 alle ore 6.00 del giorno successivo, verrà completamente chiuso il tratto autostradale Montecchio-Montebello, in direzione Milano, dal km 321+011 al km 311+834.

I viaggiatori, provenienti da Venezia dovranno uscire al casello di Montecchio e percorrendo la SR11 potranno rientrare in A4 al casello di Montebello. La Società profonderà comunque ogni sforzo per riaprire il tratto autostradale anticipatamente rispetto agli orari di chiusura programmati.