Viabilità modificata in A4, dalle 20 di martedì 23 febbraio alle 6 di mercoledì 24 febbraio.

Per lavori di pavimentazione in carreggiata Ovest (in direzione Milano) tra i caselli di Alte/Montecchio e Montebello (dal km 320 al Km 317), si viaggerà su una sola corsia di marcia.