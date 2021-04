Cantieri in A4, cambia la viabilità

A partire da venerdì 9 aprile prenderanno il via una serie di lavori che interesseranno più tratte

Nei prossimi giorni gli automobilisti in transito in A4 dovranno fare i conti con una serie di modifiche alla viabilità a seguito di lavori.

Per quanto riguarda la tratta tra Grisignano e Vicenza Est, in direzione Milano dal 9 al 12 aprile, si viaggerà su due corsie di marcia dalle 20 di venerdì 9 aprile alle 6 di lunedì 12 aprile.

Conseguentemente ai lavori, dalle 20 di venerdì 9 aprile alle 9 di sabato 10 aprile verrà chiuso lo svincolo di innesto della A31 Valdastico in A4 direzione Milano (careggiata Ovest) per il viaggiatore proveniente da Piovene Rocchette e da Badia Polesine.

Tra i caselli di Vicenza Ovest e Montebello invece, in direzione Milano, per lavori di pavimentazione si viaggerà su due corsie di marcia dalle 20 di venerdì 9 aprile alle 6 di lunedì 12 aprile.

Lavori notturni invece tra i caselli di Montecchio e Vicenza Ovest dal 12 al 15 aprile e dal 19 al 22 aprile. Per lavori di pavimentazione, in direzione Venezia, si viaggerà su una sola corsia di marcia in orario notturno dalle 20 alle 6 del giorno successivo a partire dalle 20 di lunedì 12 aprile fino alle 6 di venerdì 16 aprile e dalle 20 di lunedì 19 aprile fino alle 6 di venerdì 23 aprile.