Per lavori di manutenzione giunti del fiume Frassine, in carreggiata Nord (in direzione Piovene Rocchette) tra i caselli di S. Margherita D’Adige e Noventa Vicentina (al km 23+800), si viaggerà su una corsia di marcia, dalle ore 8 alle ore 18 .di mercoledì 3 marzo