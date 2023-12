Ladri a casa del sindaco, furti in serie a distanza di pochi km

Il modus operanti è lo stesso, hanno atteso l'imbrunire, che gli accessi fossero liberi per fare irruzione in casa e cercare gioielli, oggetti di valore e contanti. A pochi giorni dal furto segnalato dal sindaco di Noventa Vicentina, Mattia Veronese, è toccato al collega di Val Liona, Mauzio Fipponi.

Il primo cittadino ha infatti raccontato attraverso i social di essere stato vittima di un furto in abitazione. Un colpo in serie in realtà perchè nel giro di pochi km altri cittadini hanno denunciato l'irruzione in casa da parte di ignoti.

"Prima o poi doveva capitare - scrive il sindaco sul suo profilo Facebook - ma invito comunque tutti voi a prestare molta attenzione nel tardo pomeriggio".