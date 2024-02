Ruba la cassetta delle offerte in chiesa: il don scrive una lettera "all'insospettabile" ladro

"Dopo aver atteso che tutti entrassero [...] hai preso la cassettina delle offerte raccolte per la buona usanza, te la sei infilata sotto il giaccone e te la sei svignata". È questo un passaggio della singolare lettera firmata da don Andrea Dani e pubblicata nel bollettino settimanale della chiesa di Sant'Antonio, ai Ferrovieri. Il destinatario della missiva è il ladro che nei giorni scorsi si è intrufolato in chiesa con l'intento di rubare.

Don Andrea ricostruisce quanto accaduto nel contenuto della lettera: "Il sacrestano preoccupato ha chiesto agli addetti dell’impresa funebre che fine avesse fatto la cassetta - scrive don Andrea - Qualcuno ha risposto: sarà stato un drogato! E invece, caro ladro, non si trattava certo di drogati, immigrati o gentedi strada. Tu eri ben vestito, figura distinta fra i 60 e i 70 anni, certamente nostrano".

E il religioso conclude con un saluto: "Desidero dirti che preghiamo per te, per la tua situazione economica (anche se non credo sia il tuo principale problema), ma soprattutto per quanto ti porti nel cuore (lo dico anche per l’altro amico ladro della nostra parrocchia, quello che viene a prendersi di nascosto le piantine fiorite all’ingresso della chiesa, dopo che le signore volontarie le hanno invasate nelle fioriere). Ti auguro che la vita possa darti desideri più grandi e autentici, magari anche quello di chiedere aiuto"