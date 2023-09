La ciclabile lungo il Guà intitolata a Davide Rebellin

Tanti appassionati di ciclismo ma anche molti leoniceni hanno preso parte stamane, domenica 3 settembre, alla cerimonia di intitolazione della pista ciclabile e della nuova passerella lungo l'argine del Guà a Davide Rebellin, il campione di ciclismo morto lo scorso 30 novembre dopo essere stato travolto da un tir mentre stava facendo un'uscita in bici a pochi km da casa.

Erano presenti la madre Brigida, i fratelli Simone, Stefano e Carlo con le rispettive famiglie.

"Un profondo ringraziamento a tutte le associazioni per l'impeccabile organizzazione - ha dichiarato il sindaco di Lonigo Pierluigi Giacomello - che ha permesso ai numerosi appassionati di bici da corsa e di mtb di ricordare Davide nel modo migliore, pedalando sulle strade e i sentieri dove stagione dopo stagione ha allenato il suo talento cristallino! Davide per sempre con noi!"

La cerimonia si è tenuta all'imbocco della passerella. Da lì ha preso il via anche una gara ciclistica per mountain bike e bici da strada organizzata dal Liona bike team in collaborazione con il Comune di Lonigo.

Il sindaco Giacomello aveva promesso ai famigliari che la pubblica Amministrazione si sarebbe adoperata per inserire il nome del ciclista nella toponomastica cittadina e così è stato.