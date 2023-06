Iniziate le riprese del film di Marco Tullio Giordana

Vicenza è tornata ad essere il set di un prestigioso progetto cinematografico: sono iniziate infatti lunedì 5 giugno le riprese del film "La vita accanto", per la regia di Marco Tullio Giordana, scritto con Marco Bellocchio e Gloria Malatesta.

Come prima location che ha visto cimentarsi sul set alcuni degli attori del lungometraggio ispirato all'omonimo romanzo della scrittrice vicentina Maria Pia Veladiano è stata scelta Villa Valmarana ai Nani, dove le riprese si sono svolte in notturna.

Martedì, nel pomeriggio e in serata, la troupe si è spostata in pieno centro storico, al Giardino Salvi, e poi in piazzale della Vittoria e nei prossimi giorni sarà in contra' Proti, in piazza dei Signori, a Parco Querini, e a Santa Lucia. In caso di maltempo le riprese si svolgeranno in un luogo coperto.

Gli interpreti della vicenda ambientata tra gli anni Ottanta e il Duemila sono Valentina Bellè (Maria, moglie) e Paolo Pierobon (Osvaldo, marito), Sonia Bergamasco (Erminia, affermata pianista e gemella di Osvaldo). Beatrice Barison è Rebecca, figlia di Maria e Osvaldo. Nel cast c'è anche Michela Cescon.

Il film, prodotto da Simone Gattoni e Beppe Caschetto, è prodotto da Kavac Film e IBC Movie con Rai Cinema con il sostegno di Veneto Film Commission, di cui il Comune di Vicenza è socio sostenitore.

L'opera è stata considerata di interesse culturale da parte del Ministero della cultura.

Durante le riprese i mezzi della produzione occuperanno alcuni stalli di sosta in via Rattazzi, contra' San Marco, piazza Araceli, viale Rumor, lungo corso Santi Felice e Fortunato, in viale Verona e contra' Santa Lucia, oltre che in altre zone della città. Inoltre saranno possibili alcune brevi interruzioni della circolazione.