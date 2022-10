Incontro con Zaia, Stefano Gheller: «Sono soddisfatto»

Nella serata di ieri, mercoledì 19 ottobre, Luca Zaia ha incontrato, nella sua abitazione di Cassola, il 49enne Stefano Geller, l'uomo affetto da una rara forma di distrofia muscolare che ha ottenuto, la scorsa settimana, il via libera da parte dell’Ulss 7 per il suicidio assistito.

«L'incontro è andato a mio parere molto bene – racconta Gheller a VicenzaToday -, sono soddisfatto delle parole che mi ha detto Zaia riguardo ai temi che ho sottoposto alla sua attenzione. Oltre a parlare di fine vita, sono riuscito a ottenere una promessa riguardo il migliorare una spiaggia veneta per far sì che venga adeguata anche ai disabili gravi come me».

Durante l’incontro, al quale era presente anche la sorella di Stefano e l’assessore alla sanità della regione Veneto, Manuela Lanzarin, Gheller ha consegnato a Zaia una lettera, nella quale ha ringraziato il presidente, rimarcando la positività della decisione della Ulss. L’augurio del 49enne è che dopo di lui non vengano a formarsi disagi o conflitti, e che una volta che deciderà di attivare la procedura non incontri ostacoli. Secondo Gheller, la regione Veneto potrebbe diventare capofila nell'attenzione alle persone che sono nelle condizioni previste dalla sentenza 242/2019.

«Detto ciò – conclude Ghller nella lettera – credo sia fondamentale e importante parlare direttamente con le persone come me che vivono ogni giorno nella sofferenza non solo fisica, e cercare di capire perché una persona arriva a fare queste scelte che non sono affatto facili. Io non voglio obbligare nessuno a fare questa scelta e nessuno mai verrà obbligato, ma voglio che nessuno mi obblighi a vivere nella sofferenza quando io non posso più sopportarla. Il mio diritto sul fine vita non reca danno o male a nessuno, i politici che personalmente sono contrari io rispetto la loro opinione, ma il politico è al servizio del popolo che lo ha eletto e il popolo italiano si è già espresso e vari sondaggi (referendum a parte) dicono che più dell’80% della popolazione è d’accordo su una legge sul fine vita».