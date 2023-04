Il Mis inagura la sede cittadina il 25 aprile, dura la posizione delle associazioni partigiane

"La sede di un movimento neofascista inaugurata il giorno della Festa della Liberazione, è una provocazione per qualsiasi persona che possieda un minimo di buon senso". Le associazioni partigiane (Anpi, Avl, Aned e Anei) commentano duramente la volontà del Mis, Movimento Italia Sociale, di inaugurare in città la loro sede.

"Nonostante i pressanti inviti del Questore - spiegano in una nota le associazioni partigiane - in accordo con il Prefetto, intervenuti anche a seguito delle nostre richieste avanzate nei colloqui intercorsi, il Mis ha deciso di mantenere per martedì 25 aprile pomeriggio l’inaugurazione della propria sede, aperta da qualche settimana".

Di contro, spiegano: "Confermiamo la nostra manifestazione, che si terrà in modo pacifico e ordinato, secondo le modalità concordate con la Questura, senza arrecare disturbo alla normale vita cittadina e senza alcuna tensione, da noi assolutamente né voluta né ricercata: partenza del corteo alle ore 15. da Porto Burci. Saremo in compagnia di tante donne e uomini che rappresentano la città democratica e antifascista che non può accettare in silenzio simili offese alla sua storia. Invitiamo cittadine e cittadini a partecipare alla manifestazione ufficiale di piazza dei Signori di martedì mattina e ad a unirsi a noi nel pomeriggio".