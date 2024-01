In corso la realizzazione della sala polifunzionale vicino all’area archeologica

Lo spazio adiacente all’area archeologica della Basilica palladiana diventerà presto una sala polifunzionale. L’area, che potrà ospitare conferenze, esposizioni, attività didattiche e culturali, avrà un ingresso diretto da corte dei Bissari, oltre a quello dall’accesso principale della Basilica palladiana da piazza dei Signori, e sarà dotata di servizi igienici. I lavori rientrano nel progetto di recupero e valorizzazione dell’area archeologica della Basilica e sono finanziati con 250 mila euro dal fondo europeo NextGeneratioEU nell’ambito del Pnrr (Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1).

Per verificare lo stato del cantiere, partito negli scorsi mesi e in dirittura d’arrivo a fine marzo, si sono recati in sopralluogo il sindaco Giacomo Possamai, l’assessore ai lavori pubblici Cristiano Spiller, l'assessora allo sviluppo economico e al territorio Cristina Balbi e l’assessore alla cultura, al turismo e all’attrattività della città Ilaria Fantin. «La nuova sala sarà a disposizione della Basilica e consentirà di valorizzare l’area archeologica, rendendola accessibile e visitabile anche indipendentemente dall’apertura del monumento, grazie al nuovo ingresso diretto che verrà ricavato nella grande vetrata che si affaccerà su contra’ Catena. Lo spazio sarà destinato ad attività varie e potrà essere allestito a seconda delle necessità», spiega il sindaco Giacomo Possamai.

L’intervento, approvato dalla precedente amministrazione, prevede la chiusura con una vetrata del lato attualmente aperto della zonaadiacente all’area archeologica. La parete sarà dotata di due porte, di cui una per l’uscita di sicurezza. Le altre tre pareti, attualmente costituite da murature a vista, saranno rivestiste con il cartongesso. Nella sala verrà realizzato un controsoffitto, mentre per quanto riguarda il pavimento verrà risagomato e portato alla stessa quota di calpestio della pavimentazione esistente. Una rampa porterà all’area archeologica. La sala sarà dotata degli impianti necessari. Verranno inoltre realizzati i servizi igienici che saranno a disposizione sia della sala sia dell’area archeologica.