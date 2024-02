In corso l’abbattimento di 16 pioppi malati lungo strada Ponte del Marchese

Nel corso dell’intervento di potatura programmato da Amcps in strada Ponte del Marchese, iniziato ieri, sono state riscontrate delle situazioni fortemente compromesse che comportano la necessità di abbattere l’intero filare di pioppi.

«Un’operazione non prevista ma necessaria - sottolinea l’assessore con delega al verde pubblico Cristiano Spiller – per garantire la sicurezza degli utenti della strada. Seguirà un progetto di reimpianto per procedere nel periodo autunnale con l’inserimento delle nuove piante che verranno ritenute compatibili con la sicurezza stradale e le servitù confinanti».

Si tratta, nel dettaglio, di 16 pioppi cipressini. Per sei di questi era già previsto l’abbattimento in occasione della potatura poiché in grave stato di decadimento. Durante l’intervento iniziato ieri sui pioppi destinati a rimanere è emersa anche per questi ultimi una situazione altrettanto compromessa. Tra le criticità riscontrate, branche centrali e secondarie completamente secche, cavità su più livelli dell’albero, fori di picchi, carie e corpi fungini, fessurazioni alla giuntura di grandi branche, chiome sbilanciate verso strada. Da qui la decisione di procedere con l’abbattimento dell’intero filare, operazione che sarà completata nei prossimi giorni.