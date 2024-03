In centro a Vicenza apre Zespero, il nuovo locale dedicato alla cucina mediterranea

A 7 anni dalla prima iniziativa che prevedeva un food truck dedicato alla cucina greca, sarà inaugurato venerdì 22 marzo Zespero, ristorante dedicato alla cucina mediterranea, in Stradella del Garofolino, nel centro storico di Vicenza, guidato dai soci Andrea e Marco Grasso e Davide Franzon. Con uno stile moderno ma informale, il locale vuole essere una coniugazione di sapori mediterranei, partendo dalla Grecia come sapore iniziale e fondamentale. Solo una partenza però, perché il locale prevede già l’accompagnamento nel menù di proposte italiane (nello specifico, sarde e siciliane), ma anche spagnole e nordafricane. Un connubio di sapori assolutamente innovativo che vuole essere presentarsi come un viaggio gastronomico, ma anche come un tentativo di riunione sotto un unico tetto esigenze e palati diversi. Esattamente come la proposta culinaria, anche il pubblico è trasversalmente attraversato: si aspettano famiglie, ma anche gruppi di amici, professionisti che vogliono concedersi una pausa originale e soddisfacente e coppie che desiderano scoprire o riassaporare aromi conosciuti in contesti vacanzieri. Il locale aprirà al pubblico il 22 marzo e lo staff vi aspetterà per un aperitivo prima di cena. E’ gradita la prenotazione.

Il commento di Flavio Convento, vice presidente di Confesercenti del Veneto Centrale: “Esprimo pieno sostegno alla nuova apertura del ristorante Zespero, in centro storico a Vicenza. Questa iniziativa rappresenta un passo positivo nella dinamica di ripresa del settore della ristorazione, contribuendo alla vitalità economica della nostra città. Confidiamo che questa iniziativa sia solo il primo di molti successi imprenditoriali nel territorio, promuovendo la diversità gastronomica e arricchendo l'offerta per i residenti e i visitatori. Confesercenti è pronta a offrire il suo supporto e a collaborare con le nuove imprese per garantire un ambiente favorevole e prospero per il settore commerciale e turistico di tutto il territorio”.