Il servizio psicologico per studenti del Bo apre anche a Vicenza

Università di Padova porta nelle proprie sedi di Rovigo e Vicenza il Servizio di Assistenza Psicologica gratuito rivolto agli studenti dei corsi di studio erogati in queste sedi. «Nell’ottica di una sempre maggiore attenzione al benessere delle studentesse e degli studenti in tutte le sedi dell’Università di Padova l’apertura dello sportello SAP (Servizio Assistenza Psicologica) a Rovigo e Vicenza rappresenta un grande risultato ma sicuramente non un punto di arrivo – dice Paolo Sambo, prorettore con delega alle Politiche per le sedi decentrate –. Le azioni dell’Ateneo per aumentare il livello dei servizi offerti nelle sedi decentrate continuano al fine di garantire una sempre più completa e soddisfacente vita universitaria alle nostre studentesse e ai nostri studenti».

Il Sap

Il Sap offre un percorso di consultazione psicologica pensato per fornire un inquadramento diagnostico e una restituzione clinica a tutti coloro che si trovino ad affrontare problemi psicologici, anche transitori. Gli interventi di consultazione possono essere seguiti da sostegno psicologico a breve termine. Il servizio non eroga prestazioni finalizzate alla gestione di condizioni di emergenza e di urgenza. Al servizio, al quale possono accedere tutti gli studenti iscritti ad un corso di laurea presso la sede di Rovigo (Censer, Campus Unipd, viale Porta Adige 45), ci si può rivolgere scrivendo all’indirizzo e-mail sap.rovigo.scup@unipd.it; per gli iscritti ai corsi di laurea nella sede di Vicenza (Complesso Barche, Contrà della Piarda, 9), l’indirizzo è sap.vicenza.scup@unipd.it.