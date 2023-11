Ha augurato le peggiori cose a Roberto Baggio: condannato il leader degli animalisti

La querelle tra il leader del gruppo centopercentoanimalisti Paolo Mocavero e il divin Codino, Roberto Baggio si è chiusa con una condanna ad 8 mesi di Mocavero che dovrà anche risarcire l'ex fuoriclasse del calcio internazionale la somma di 10mila euro. L'accusa a suo carico è di diffamazione. Una recidiva visto che già in passato Mocavero è finito nei guai per aver offeso l'ex giocatore di Caldogno.

La storia

Il leader di Centopercentoanimalisti il 24 febbraio 2018 è stato contattato dai conduttori della nota trasmissione "La Zanzara" attraverso il canale Radio 24. Nell'occasione Mocavero ha attaccato il fuoriclasse del pallone per la sua passione per la caccia che di fatto Baggio esercita anche fuori dall'Italia. Di fatto ha ribadito gli attacchi che precedentemente ha fatto all'ex Pallone d'oro attraverso il sito internet www.centopercentoanimalisti.com. Pesanti le accuse che il leader animalista aveva fatto al calciatore. Tra le altre si ricordano: “Roberto Baggio si dichiara Buddista, ma va a caccia, contestare questa realtà non credo sia diffamazione, comunque sia, l’ex calciatore, ha contribuito a farci perdere un mondiale. Si metta comodo in coda, anzi in codina...”. Altre dichiarazioni ancora più pesanti in cui Mocavero ha deliberatamente augurato la morte al calciatore e si è detto pronto a festeggiare.