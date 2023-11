Giselda Torresan torna sul Monte Grappa, eliminata dal Grande Fratello

Giselda Torresan, torna a casa, è stata eliminata dal Grande Fratello 2023. Nella puntata di lunedì 6 novembre erano cinque concorrenti al televoto, ma è toccato a lei lasciare il reality. L'inquilina è risultata la meno votata dal pubblico. "È un gioco, va bene così" ha affermato Giselda. "Colpo di scena" afferma Alfonso Signorini. La trekker lascia fra la commozione e gli abbracci dei coinquilini, ma sul suo volto regna un sorriso amaro.

Trevigiana, 34 anni, ha fatto discutere il modo ingenuo di porsi e il forte accento veneto della sua voce. Giselda si occupa di una malga sul Monte Grappa appartenente alla sua famiglia da quattro generazioni. Si dedica agli animali e alla manutenzione della struttura. Durante le sue giornate, Giselda fa trekking sui monti limitrofi e scatta delle fotografie a se stessa, che posta regolarmente sul suo profilo ufficiale di Instagram, seguito da oltre 170 mila follower.

L’Esperienza al Grande Fratello

Giselda Torresan è entrata nella casa del Grande Fratello come una delle Nip (Not Important Person), ovvero persone comuni che affiancano i personaggi famosi. La sua partecipazione ha suscitato grande interesse, soprattutto per il contrasto tra i luoghi che Giselda vive quotidianamente, all’insegna dell’aria aperta e della libertà, e una sede dove le giornate sono circoscritte a spazi stretti, telecamere puntate addosso e milioni di spettatori che seguono le sue mosse. L'esperienza al Grande Fratello non è stata senza ostacoli. Giselda è stata criticata per il suo modo di fare macchiettistico.

L’Eliminazione

Il percorso televisivo di Giselda si è concluso con l'eliminazione nella diciassettesima puntata del reality. Sebbene fosse tenuta in grande considerazione dal conduttore Alfonso Signorini, non ha ottenuto il sostegno necessario dal pubblico, ricevendo solo il 14,22% dei voti, e risultando così la concorrente con il minor numero di preferenze. Nonostante l’eliminazione, Giselda ha lasciato la Casa con un sorriso sul volto, dimostrando la sua forza e il suo spirito positivo.

Con la serenità che l'ha sempre contraddistinta, Giselda è uscita dalla casa, pronta a riabbracciare le “sue” montagne e riprendere il cammino interrotto. La sua esperienza nel Grande Fratello rimane un capitolo di vita vissuto con coerenza e fedeltà ai propri valori, che sicuramente le servirà da sprone per i suoi futuri progetti tra i sentieri e le vette che tanto ama.