Domenica blocco del traffico dalle 10 alle 18 fino alla circonvallazione esterna

Ricco programma di eventi domani, 17 marzo, per vivere la città in modo diverso dal solito. In calendario ci sono le iniziative di sensibilizzazione ambientale della domenica ecologica, con focus sul tema dell’acqua, e la “Stravicenza10 – Trofeo Banca delle Terre Venete”, manifestazione di atletica leggera di corsa e camminata su strada che coinvolgerà campo Marzo, viale Roma e il centro della città.

Per l’occasione il tradizionale blocco del traffico della domenica ecologica verrà esteso. Dalle 10 alle 18 tutti i veicoli a motore, ad esclusione di quelli elettrici e con le abituali eccezioni, non potranno circolare all’interno del perimetro compreso tra le seguenti vie, che saranno però percorribili: viale Risorgimento, via Bassano, viale Trissino (in direzione di via Bassano), via Quadri, via Ragazzi del ‘99, viale Cricoli, viale Dal Verme, viale Diaz, via Pecori Giraldi, e via Legioni Antonini, mentre viale Verona sarà percorribile fino all'intersezione con corso Santi Felice e Fortunato (all’altezza della rotatoria con il supermercato).

Per l’intera giornata saranno incrementate le corse del centrobus, della linea 10 parcheggio Stadio e della linea 30 parcheggio Cricoli. Ci sarà inoltre la possibilità per le famiglie di utilizzare la navetta con un unico biglietto da 2.90 euro comprensivo del costo del parcheggio. In aggiunta, in tutte le linee cittadine del trasporto pubblico locale un singolo biglietto a pagamento sarà valido per l’intera giornata.

Numerosi gli eventi previsti per la domenica ecologica: dalle iniziative di approfondimento sul tema dell’acqua proposte da Comune e Viacqua alle attività nel quartiere di Bertesina, con diverse associazioni locali, fino agli eventi e agli stand in centro storico.