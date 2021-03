Ghiaccio e neve sciolta, l'allarme del Soccorso alpino: «Fate attenzione in questi giorni»

I consigli del Cnsas per chi va in montagna in questo periodo di fine inverno: «Il rischio di scivolata è molto alto»

Di primo mattino il ghiaccio ricopre tutte le superfici, per lasciare il posto a neve sciolta e saponosa nelle ore più calde. È quello che in questi giorni succede sulle nostre montagne, all'avvicinarsi della primavera. Una situazione che richiede, per gli escursionisti, la massima prudenza in tutte le situazioni. A lanciare l'allarme è il Soccorso alpino del Veneto che invita tutti a fare molta attenzione durante le camminate perché il rischio di scivolata è molto alto.