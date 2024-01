Furto in casa, rubata l'urna con le ceneri: "La giustizia terrena magari non arriverà mai ma quella celeste il conto ve lo presenterà"

"Chissà che tesoro avete pensato fosse contenuto, in quella cassettina di legno blindata, posizionata sul comodino della camera da letto dove vi siete introdotti...". Inizia così il lungo sfogo convidiso sui social da Elisa Santucci, collega ed ex sindaco di Monteviale raccontando quanto accaduto nei giorni scorsi a casa della cognata, vittima di furto in abitazione. Ma non un furto qualsiasi perchè i malviventi non si sono limitati a frugare ed asportare gioielli e preziosi, si sono presi anche l'unra delle ceneri del fratello morto un anno e mezzo fa.

"In un certo senso avevate ragione - continua - la cassettina conteneva davvero un tesoro inestimabile, ma non quello che avevate immaginato. Si, perché, in quel bauletto, che avete arraffato, insieme a qualche altro oggetto di valore più che altro sentimentale, c’erano le ceneri di mio fratello, che un tumore fulminante al fegato ci ha portato via, un anno e mezzo fa, a neppure 64 anni. Una persona incredibile, intelligente, ironica, premurosa, divertente e sensibile. Uno che, dopo essersi perso e ritrovato in gioventù, aveva deciso di dedicare la vita ad aiutare altri a ritrovare e ricostruire la propria, di vita, a ritrovare speranza e un futuro. Al servizio degli altri, dei più fragili. Un marito, padre, fratello, genero, cognato, zio, amico che ha arricchito la vita di tutti quelli che hanno avuto la fortuna di incontrarlo e la cui scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile".

E non contenti, oltre all'urna si sono portati via anche un altro ricordo affettivo prezioso, la fede nuziale: "Un cerchietto in platino che frutterà quanto? Un centinaio di euro? - sottolinea l'ex sindaco - oltre a qualche gioiello, di valore soprattutto affettivo: ricordi di una vita felice e intensa, stroncata troppo presto, compreso un anello lasciato da una mamma adorata, scomparsa dopo una lunga e dolorosa malattia, e perfino una collana di bigiotteria, da qualche euro, ricordo di una suocera estrosa e brillante, piena di vita e amore. Ovviamente, di tutto questo, a voi, non interessa assolutamente nulla".

"La giustizia terrena magari non arriverà mai, (anche se io sono convinta di sì: è solo questione di tempo, di statistica, prima o poi, vi beccheranno) - continua - ma la giustizia celeste, quella cosmica, il karma, chiamatelo come vi pare, ne sono certa, il conto ve lo presenterà. Non una punizione, ma un conto da pagare, per chi viola quel confine tra terra e spirito, sì. Noi andremo avanti: i ricordi, quelli veri, quelli delle persone, dei momenti importanti, delle esperienze condivise, non ce li porta via nessuno. Per fortuna. Tantomeno gente come voi, che non avrà mai nulla di tutto questo. Perché, di ‘vero’, non ha, e non avrà mai, nulla. Ma il conto da saldare arriverà. E sarà un conto pesante. Di questo sono sicura".

E conclude : "Ultima cosa: sicuramente vi sarà bastato un minuto per capire che la cassettina non conteneva il ‘vostro’ tesoro e, quindi, ve ne sarete sbarazzati, lanciandola in mezzo a qualche campo. Noi sappiamo che Roby non è là dentro… Lui è nel raggio di sole del mattino, nei nuvoloni carichi di pioggia, nel vento all’improvviso, perfino nella nebbia che sale all’imbrunire. Roby è nel silenzio dei campi e delle montagne, nello scrosciare delle onde in riva al mare, nella musica che esce dalla radio, in una risata che scoppia all’improvviso; è negli occhi di CorgiLove. Attorno a noi, fuori di noi, dentro di noi, sempre con noi. E nessuno ce lo potrà mai portare via. Ma speriamo comunque che, in qualche modo, il NOSTRO TESORO torni a casa".