Morte Tonino Assirelli, il saluto istituzionale nel cortile Palazzo Trissino

Questa mattina, venerdì 8 marzo, alle 10.15 le Amministrazioni comunale e provinciale hanno reso onore al professor Tonino Assirelli nell'entrata principale di Palazzo Trissino, prima della liturgia funebre nella Chiesa dei Servi, accogliendo il feretro per un breve momento di raccoglimento e ricordo di un uomo di cultura e di scuola, consigliere comunale per vent’anni, prima di diventare assessore e consigliere provinciale.

Il sindaco Giacomo Possamai, il presidente della Provincia Andrea Nardin e il consigliere comunale Giorgio Conte hanno preso brevemente la parola alla presenza di numerosi amministratori ed ex amministratori, tra cui gli ex sindaci Enrico Hüllweck, Achille Variati e Francesco Rucco, ricordando il profondo amore di Assirelli per Vicenza e la rara capacità di ascolto e di confronto.