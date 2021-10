Lo show delle Frecce tricolori sui cieli berici

In cinquemila sono arrivati a Thiene nel pomeriggio di sabato per assistestere allo spettacaolo offerto dalle Frecce tricolori dedicato al Centenario della Trasvolata Roma-Tokyo compiuta dall'aviatore thienese Arturo Ferrarin. Una grande festa che ha avuto inizio alle 13.30 con il primo dei voi. Ad aprire le danze è stato il 15° Stormo dell'Aeronautica Militare con una dimostrazione di "Ricerca e Soccorso" sull'elicottero HH-139A.

Tra i protagonisti di giornata anche il Barone Rosso, lo Spad di Francesco Baracca, entrambi in uso durante la Prima Guerra Mondiale, e il Sea fury, un caccia entrato in servizio alla fine della Seconda Guerra Mondiale. A ciò si è aggiunto il talento di Luca Bertossio, campione mondiale di acrobazia, che con il suo aliante ha danzato in cielo e jli interventi del team YakItalia, di Amx e Typhoon del 51° Stormo Istrana hanno chiuso la giornata con i magnifici 10 delle Frecce Tricolori.

Lo spettacolo si ripeterà anche oggi, domenica 17 ottobre.

Il video realizzato da Azzurro tricolore: