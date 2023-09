Francesca Michielin non "molla" X Factor, i vertici Sky confermano la sua presenza ai live

Nonostante i problemi di salute che hanno portato Francesca Michielin ad annullare le date del suo tour, la bassanese sarà sul palco di X Factor e condurrà i live della nuova edizione. La conferma è arrivata direttamente dai vertici di Sky, durante la conferenza stampa di presentazione dello show al via da questa sera, giovedì 14 settembre.

Dopo le tradizionali audition (14, 21 settembre) arriveranno i Bootcamp (5 e 12 ottobre) e in questa fase i quattro giudici Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D'Amico e Morgan per la prima volta nella storia del talent show, sceglieranno in prima persona i 12 artisti protagonisti del proprio Bootcamp con un nuovo criterio di selezione che permette ai giudici di comporre personalmente la propria squadra senza distinzioni tra solisti e band. Il 19 ottobre, ogni giudice ritroverà i propri artisti nelle Home Visit, dalle quali emergeranno i 12 concorrenti ufficiali in gara nei Live Show in partenza dal 26 ottobre.