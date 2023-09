Francesca Michielin fermata dai medici, non tornerà in tour

Francesca Michielin non tornerà a cantare a breve. La cantante bassanese sperava in una ripresa più celere e invece, è costretta ad annullare anche le ultime date del tour.

Poco tempo fa aveva annunciato di doversi sottoporre ad un intervento chirurgico, senza entrare troppo nel merito della patologia. Operazione che l'ha portata ad annullare in corsa alcuni concerti. Si pensava poi che con la convalescenza post ricovero sarebbe potuta rientrare in pista e invece, nelle scorse ore, con un lungo post ha spiegato quanto le sta accadendo.

"Nell'ultimo anno - scrive in un lungo tweet - ho capito che non sempre possiamo avere il controllo su tutto, anzi: ho capito, o meglio, ho accettato che spesso la vita ci chiede di lasciare andare, anche quando le domande sono più delle risposte, ma ancora di più, ho compreso che dobbiamo dare dignità e abbracciare i nostri corpi anche e soprattutto nei momenti di "imperfezione", di profonda insicurezza e vulnerabilità".

E ancora: "Purtroppo in questi dodici mesi, nonostante diversi tentativi, il problea non è rientrato anzi: ho dovuto fare un intervento abbastanza invasivo - un mese fa - perchè non avevo alternative".

Intervento che come racconta è riuscito benissimo e negli ultimi giorni è tornata a fare musica. "Provando a fare il consueto training vocale - spiega - ho avvertito dei dolori addominali sempre più importanti, che si sono intensificati e sono diventati insostenibili".

"I medici - racconta - dopo diverse visite, mi hanno detto che mi devo fermare più del tempo inizialmente suggerito. E non immaginate la tristezza e la frustrazione che mi ha provocato questa notizia". Ecco che viene al punto ovvero alla necessità di di doversi fermare scusandosi con i fans che la attendevano sul palco.

"Vi prometto - conclude - che presto torneremo a cantare e a vivere senza gradi di separazione. Come sempre, negli ultimi 10 anni".