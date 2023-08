Problemi di salute per Francesca Michielin, annullate due date del Summer tour

L'annuncio via social, con una raccomandazione ai followers: "Non preoccupatevi". Per la seconda volta nel giro di pochi mesi Francesca Michielin è costretta ad annullare due date del suo tour, quella del 13 agosto a Castellaneta Marina e quella del 29 agosto a San Vito al Tagliamento.

La cantante vicentina ha infatti parlato a cuore aperto con i followers spiegando che ha giorni dovrà subire un intervento chirurgico che la terrà lontana dal palco: "Ho un problema di salute - ha dichiarato Francesca Michielin - non voglio allarmarvi, però è giusto che per stare meglio al più presto faccia l'intervento. L'ospedale mi ha programmato l'operazione tra pochi giorni e ovviamenteo poi dovrò stare un po' a riposo per poi tornare più forte di prima a settembre".