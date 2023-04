Produceva energia ma gli addebitavano la bolletta come fosse lui a consumarla

Un quarantasettenne di Nanto ha deciso di rivolgersi all’Associazione Consumatori24 per denunciare quanto accaduto in riferimento alla fornitura di energia elettrica. Proprietario di un impianto da 23kW installato nel 2011, produttore in regime di cessione totale, ha subito dal gestore la sospensione del contributo per l’energia immessa, ricevendo una bolletta di euro 10.181,13. Vane sono state le sue contestazioni.

L’associazione Consumatori24, dopo regolare reclamo, ha provveduto a interpellare l’autorità garante Arera, attraverso la quale, la società protagonista del misfatto ha confermato la produttività dell’impianto del 47enne portando alla conclusione che dall’impianto del consumatore non avrebbero mai potuto derivare consumi, rendendo quindi illegittime le pretese precedentemente avanzate.

Grazie all’intervento dell’associazione, quindi il 47enne ha visto stornati gli esorbitanti importi impropriamente addebitati e riconosciuta la somma di euro 8619,00 a lui dovuta.