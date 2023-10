Febbre Dengue, segnalato un caso nel Bassanese

Nella giornata di venerdì è pervenuta al Comune di Bassano del Grappa, la segnalazione da parte del Dipartimento di prevenzione - Servizio igiene e sanità pubblica dell’Ulss 7 Pedemontana di un caso di positività al virus Dengue/Chikungunya/Zika nel territorio comunale.

Sulla base delle indicazioni della Regione del Veneto è stata firmata una ordinanza sindacale per contenere la diffusione.

Nella giornata di oggi, sabato 14 ottobre, verrà eseguito nelle vie: dei Tesini, Don M. Cremona, Trozzetti, Generale Basso, Andriolo, dei Nasocchi, Marinoni, Velo, Don G. Pirani, A. Campesano, Fontana, Van Axel Castelli, un intervento di disinfestazione coordinato dall’Azienda Sanitaria ULSS 7 e dalla Protezione Civile.

Il Comune chdide in particolare a tutti i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive, ricreative, sportive e in generale a tutti coloro che abbiano l’effettiva disponibilità di aree aperte entro la zona sopra indicata, di permettere l’accesso degli operatori della ditta Triveneta Disinfestazioni S.r.l. (incaricata del servizio di disinfestazione da zanzare in caso di emergenza sanitaria) per l’effettuazione dei trattamenti larvicidi, adulticidi e la rimozione dei focolai larvali presenti in area privata previsti per il giorno 14 ottobre.