Se ne va a soli 38 anni l'illustratrice Elena Xausa

Una grande matita che se ne va troppo presto. Si è spenta a soli 38 anni, dopo la battaglia contro il cancro, Elena Xausa, illustratrice di fama internazionale. Nata a Marostica, dopo aver frequentato lo Iuav di Venezia, Elena Xausa ha vissuto a Berlino, Milano, Brooklyn e Venezia, tornando infine nella città natale, dove qualche mese fa era convolata a nozze con il compagno Lorenzo Fonda.

Illustratrice e grafica di indiscusso talento, Elena Xausa, oltre a lavorare per aziende come Adidas, Ferrero e Nike, ha collaborato con alcune delle testate più prestigiose a livello internazionale, fra cui Vogue, The Economist, Washington Post e il New York Times. Proprio nell’edizione online della testata statunitense, Elena Xausa è stata ricordata dall’editorialista di cruciverba Deb Amlen. Elena è stata descritta come «gentile e incredibilmente generosa», in quanto quando il figlio maggiore della scrittrice «ha espresso interesse a diventare un illustratore dopo il college, la signora Xausa è diventata un'appassionata sostenitrice e consigliera».

Il funerale si terrà giovedì 1 dicembre alle 15, nella chiesa di Santa Maria Assunta, a Marostica.