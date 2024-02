Due strutture vicentine nella top 100 dei migliori ospedali d'Italia

I due principali ospedali vicentini, sono nella top 100 dei migliori nosocomi d'Italia, su un totale di 131 strutture sanitarie del Belpaese che hanno ottenuto il ranking 2024 della rivista statunitense Newsweek, che è tornata a stilare la classifica dei migliori ospedali del mondo e dei principali Paesi, tra cui l'Italia. Nella lista tricolore l'ospedale San Bassiano si colloca al 51esimo posto, sorpassando il San Bortolo posizionato al 65esimo posto. Nella classifica presente anche Santorso, in posizione 127.

In Italia, davanti a tutti, c'è il policlinico Gemelli di Roma (35esimo nel mondo) che con uno score di 93,57% precede sul podio il Niguarda (89,89% e 52esimo nel mondo) e il San Raffaele (89,03%, 57esimo nel mondo), entrambi di Milano. A livello regionale, invece, nella top 10 troviamo l'Azienda ospedaliera universitaria integrata Verona al sesto posto e l'Azienda Ospedaliera di Padova all'ottavo.

Newsweek ha valutato 2mila 400 ospedali di 30 Paesi. "Non ci sono molte decisioni più importanti della scelta dell'ospedale giusto", scrive Nancy Cooper, Global editor in chief di Newsweek nella sua premessa alla top list. Nel testo si spiega anche come viene stilata la classifica: il punteggio di ciascun ospedale si basa su un sondaggio online condotto tra oltre 85mila esperti medici e dati pubblici provenienti da sondaggi post-ricovero sulla soddisfazione generale dei pazienti. Il punteggio considera anche parametri come l'igiene, il rapporto medico-paziente, nonché un sondaggio sull'utilizzo da parte degli ospedali delle Patient reported outcome measures (Prom), che sono questionari standardizzati completati dai pazienti per valutare la loro esperienza e i risultati. "Con così tanta posta in gioco per le persone e le istituzioni - conclude Cooper - dati affidabili sono fondamentali. Le classifiche di Newsweek forniscono informazioni cruciali per pazienti, famiglie e dirigenti sanitari alla ricerca dei profili di un settore che genererà 4,24 trilioni di dollari in tutto il mondo nel 2024".

Classifica migliori ospedali d'Italia

1 Policlinico Universitario A. Gemelli 93.57% Rome

2 Grande Ospedale Metropolitano Niguarda 89.89% Milano

3 IRCCS Ospedale San Raffaele - Gruppo San Donato 89.03% Milano

4 Istituto Clinico Humanitas 88.98% Rozzano

5 Policlinico Sant'Orsola-Malpighi 87.13% Bologna

6 Azienda ospedaliera universitaria integrata Verona 80.48% Verona

7 Ospedale Policlinico San Matteo 80.42% Pavia

8 Azienda Ospedaliera di Padova 79.64% Padova

9 Ospedale Papa Giovanni XXIII 78.56% Bergamo

10 Presidio Ospedaliero Molinette - A.O.U. Città della Salute e della Scienza 78.11% Torino

11 Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi 78.03% Firenze

12 Presidio Ospedaliero Spedali Civili di Brescia 77.84% Brescia

13 Azienda Ospedaliera-Universitaria Sant'Andrea 77.78% Roma

14 IRCCS Arcispedale Santa Maria Nuova 77.72% Reggio Emilia

15 AOU Policlinico di Modena 77.36% Modena

16 Ospedale Sacro Cuore Don Calabria 77.01% Negrar di Valpolicella

17 Ospedale di Bolzano 76.63% Bolzano

18 IRCCS Ospedale San Raffaele Turro - Gruppo San Donato 76.59% Milano

19 Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi 76.58% Varese

20 Ospedale di Parma 76.52% Parma

21 Ospedale dell'Angelo 75.99% Venezia

22 Presidio Ospedaliero Santa Chiara 75.77% Trento

23 Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano 75.66% Torino

24 Ospedale Civile di Baggiovara 75.46% Modena

25 Ospedale San Martino di Genova 75.40% Genova

26 IRCCS San Gerardo 75.38% Monza

27 Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana 75.37% Pisa

28 Ospedale Maggiore C.A. Pizzardi 75.30% Bologna

29 Ospedale San Donato 75.24% Arezzo

30 Istituto Clinico Scientifico Maugeri - Pavia 75.05% Pavia

31 Ospedale Luigi Sacco 75.03% Milano

32 Policlinico Umberto I 74.99% Roma

33 Ospedale P. Pederzoli 74.98% Peschiera Del Garda

34 Azienda Ospedaliera Universitaria Santa Maria della Misericordia 74.97% Udine

35 Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza 74.95% San Giovanni Rotondo

36 Consorziale Policlinico di Bari 74.94% Bari

37 Clinica San Francesco 74.92% Verona

38 Ospedale Maggiore Policlinico 74.90% Milano

39 Azienda Ospedaliera di Perugia 74.85% Perugia

40 Fondazione Policlinico Tor Vergata 74.72% Roma

41 Ospedale di Treviso 74.68% Treviso

42 Arcispedale Sant'Anna 74.63% Ferrara

43 Ospedale San Giovanni Bosco di Torino 74.59% Torino

44 Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli 74.53% Napoli

45 Ospedale di Pordenone - Santa Maria degli Angeli 74.39% Pordenone

46 Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti Ancona Umberto I 74.31% Ancona

47 Presidio Ospedaliero Alessandro Manzoni 74.23% Lecco

48 Ospedale Morgagni e Pierantoni 74.21% Forlì

49 IRCCS Policlinico San Donato - Gruppo San Donato74.14% San Donato Milanese

50 Ospedale Mater Salutis di Legnago 74.09% Legnago

51 Ospedale di San Bassiano 74.07% Bassano Del Grappa

52 Ospedale SS. Annunziata Chieti 74.05% Chieti

53 Ospedale Santa Maria Nuova 74.00% Firenze

54 Policlinico Universitario Campus Bio-Medico 73.88% Roma

55 Ospedale della Misericordia Grosseto 73.85% Grosseto

56 Ospedale Treviglio - Caravaggio 73.77% Treviglio

57 Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini 73.76% Roma

58 Presidio Ospedaliero di Mirano 73.75% Mirano

59 Presidio Ospedaliero San Martino 73.74% Belluno

60 Ospedale San Giuseppe di Empoli 73.72% Empoli

61 Ospedale Perrino 73.67% Brindisi

62 Presidio Ospedaliero Cardinal Massaia 73.56% Asti

63 Ospedale Santa Maria Annunziata 73.40% Bagno A Ripoli

64 Fondazione Poliambulanza Istituto Ospedaliero 73.38% Brescia

65 Ospedale San Bortolo di Vicenza 73.34% Vicenza

66 Ospedale di Cittadella 73.33% Cittadella

67 Ospedale degli Infermi di Rimini 73.31% Rimini

68 Azienda Ospedaliera dei Colli 73.26% Naples

69 IRCCS Ospedale Galeazzi-Sant'Ambrogio - Gruppo San Donato 73.25% Milano

70 Ente Ospedaliero Ospedali Galliera 73.24% Genova

71 Azienda Sanitaria Territoriale Pesaro Urbino (AST PU) - Presidio San Salvatore Centro 73.23% Pesaro

72 Azienda Sanitaria Territoriale Pesaro Urbino (AST PU) - Ospedale Santa Croce di Fano 73.21% Fano

73 Azienda Ospedaliera Universitaria Senese 73.19% Siena

74 Ospedale di Circolo - Busto Arsizio 73.18% Busto Arsizio

75 Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia 73.15% Foggia

76 Ospedale San Paolo di Bari 73.13% Bari

77 Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro 72.85% Catania

78 Ospedale di Cremona 72.83% Cremona

79 Ospedale M. Bufalini di Cesena 72.80% Cesena

80 Nuovo Ospedale degli Infermi 72.66% Ponderano

81 Ospedale di Sassuolo 72.28% Sassuolo2

82 Ospedale Maggiore di Lodi 72.25% Lodi

83 Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata 72.20% Roma

84 Presidio Ospedaliero F. Lotti Stabilimento di Pontedera 72.17% Pontedera

85 Ospedale Vito Fazzi 72.16% Lecce

86 Ospedale Sant'Antonio di Padova 72.15% Padua

87 Ospedale Villa Scassi 72.13% Genova

88 Ospedale SS. Annunziata di Savigliano 72.12% Savigliano

89 Ospedale San Filippo Neri 72.06% Roma

90 Ospedale Santa Maria delle Croci 71.94% Ravenna

91 Ospedale di Desenzano del Garda 71.93% Desenzano Del Garda

92 Ospedale Guglielmo da Saliceto 71.91% Piacenza

93 Ente Ecclesiastico Ospedale Generale Regionale Miulli 71.89% Acquaviva Delle Fonti

94 Ospedale di Belcolle 71.85% Viterbo

95 Ospedale San Paolo 71.84% Milano

96 Ospedale Livorno 71.82% Livorno

97 Presidio Ospedaliero Spirito Santo di Pescara 71.80% Pescara

98 Ospedale Civile Santi Antonio e Biagio 71.78% Alessandria

99 Ospedale Sant'Anna 71.77% Como

100 Ospedale Santa Maria Goretti 71.75% Latina

101 Azienda Ospedaliera San Pio - Gaetano Rummo 71.74% Benevento

102 Ospedale Sandro Pertini 71.73% Roma

103 Ospedale di Mantova - Carlo Poma 71.70% Mantova

104 Presidio Ospedaliero S. Andrea di Vercelli 71.68% Vercelli

105 Nuovo Ospedale San Luca 71.39% Lucca

106 Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano 71.38% Caserta

107 Ospedale Santa Croce e Carle 71.37% Cuneo

108 Azienda Ospedaliera Santa Maria 71.36% Terni

109 Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Antonio Cardarelli 71.35% Napoli

110 Ospedale di Rivoli 71.32% Rivoli

111 Ospedale Città di Sesto San Giovanni 71.31% Sesto San Giovanni

112 Azienda Ospedaliera Papardo 71.29% Messina

113 Ospedale Maggiore di Crema 71.26% Crema

114 Presidio di Conegliano 71.24% Conegliano

115 Ospedale Giuseppe Mazzini 71.20% Teramo

116 Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASU GI) 71.19% Trieste

117 Ospedale di Rovigo 71.18% Rovigo

118 Humanitas Gradenigo 71.17% Torino

119 Ospedale Bellaria 71.15% Bologna

120 Ospedale della Versilia 70.99% Camaiore

121 Ospedale Bolognini 70.84% Bergamo

122 Ospedale San Pietro Fatebenefratelli 70.80% Roma

123 Ospedali Riuniti Padova Sud 70.75% Monselice

124 Ospedale San Jacopo di Pistoia 70.66% Pistoia

125 Nuove Ospedale di Prato Santo Stefano 70.50% Prato

126 Ospedale San Francesco 70.31% Nuoro

127 Ospedale Alto Vicentino 70.29% Santorso

128 Azienda Ospedaliera Mater Domini 70.25% Catanzaro

129 Ospedale di Sondrio 70.18% Sondrio

130 Azienda Ospedaliero-Universitaria San Luigi Gonzaga 69.95% Orbassano

131 Ospedale di Esine 69.90% Breno