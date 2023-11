Il Grande Cuore di Moreno ODV e Amici del Cuore Ovest Vicentino donano nuovi strumenti ospedalieri

Due associazioni attive sul territorio donano nuova strumentazione ai nosocomi di Asiago e Arzignano.

Nel primo caso si tratta di un nuovo bilirubinometro, apparecchiatura utilizzata per misurare la bilirubina presente nel sangue, donata dall’associazione Il Grande Cuore di Moreno ODV alla Pediatria dell’ospedale di Asiago. Nel secondo invece si tratta di nuovi manichini per il Pronto Soccorso e un monitor amagnetico per la Radiologia donati da

Per quanto riguarda la strumentazione donata al nosocomio dell'Altopiano: «va a sostituire un modello precedente che avevamo in dotazione ad Asiago, rispetto al quale consente misurazioni più precise e allo stesso tempo una maggiore velocità di esecuzione dell’esame», spiega Davide Meneghesso, direttore della Pediatria degli ospedali di Bassano e Asiago.

Dal punto di vista pratico, i benefici rispetto alla precedente apparecchiatura sono molteplici: grazie al nuovo bilirubinometro è possibile infatti identificare con precisione i bambini a rischio di tutte le età gestazionale, riducendo così il numero di neonati riammessi in ospedale e la durata della degenza. Inoltre la possibilità di ottenere risultati affidabili in pochi secondi anziché ore aiuta a migliorare la sicurezza dei pazienti e accelera il processo di cura. Il nuovo bilirubinometro permette inoltre di ridurre il numero dei prelievi ematici, mentre la funzionalità di trasferimento dei dati e il lettore di codici a barre permettono di ottimizzare il programma di screening. Inoltre poiché la punta della sonda è riutilizzabile, non è più necessario l’acquisto di materiali monouso, riducendo così anche i rifiuti sanitari prodotti, oltre permettere un risparmio economico.

La nuova dotazione è dunque strettamente connessa con l’attività del Punto Nascita, come evidenzia il Direttore Generale Carlo Bramezza: «Sono passati due anni ormai da quando abbiamo riaperto il Punto Nascita di Asiago e da allora non abbiamo mai smesso di sostenere la sua attività, che implica naturalmente non solo la presa in carico in sicurezza della partoriente, ma anche del neonato. Questa apparecchiatura va quindi a potenziare ulteriormente questo impegno».

Un risultato al quale l’associazione Grande Cuore di Moreno ODV è orgogliosa di avere contribuito, come spiega il presidente Bruno Pirocca: «L’Associazione è nata in ricordo di mio figlio Moreno, nato con una cardiopatia congenita molto complessa, per la quale è stato operato diverse volte, finché all’età di 15 anni ci ha lasciati per un’infezione al cuore. Insieme alla cardiologa che lo ha seguito e ad altre famiglie abbiamo deciso di dare vita all’associazione per aiutare le famiglie e i reparti di Cardiologia, ma all’ospedale di Asiago abbiamo deciso di offrire il nostro contributo alla Pediatria su suggerimento di un nostro socio che lavora all’ospedale dell’Altopiano. Colgo l’occasione per ricordare che chi volesse sostenere i progetti dell'Associazione può fare una donazione seguendo le indicazioni sul nostro sito Internet, www.ilgrandecuoredimoreno-onlus.it».

Ospedale di Arzignano

L’Associazione Amici del Cuore Ovest Vicentino ha invece fatto una doppia donazione del valore complessivo di circa 40.000 euro a favore dell’ospedale di Arzignano, da parte della famiglia Mettifogo tramite l’Associazione Amici del Cuore Ovest Vicentino.

I manichini in particolare saranno utilizzati dal personale del Pronto Soccorso per esercitarsi sulle operazioni di rianimazione cardiopolmonare, procedura come noto essenziale e sulla quale gli operatori dell’emergenza-urgenza, pur chiaramente già formati, svolgono periodiche esercitazioni proprio con l’obiettivo di essere in grado di eseguirla con la massima efficacia e tempestività in caso di necessità.

Il nuovo monitor amagnetico per la Radiologia, invece, sarà utilizzato per tenere monitorati i pazienti anche durante l’effettuazione della risonanza magnetica, garantendo così la migliore continuità e sicurezza per quanto riguarda il controllo delle condizioni del paziente anche durante l’indagine radiologica. Una procedura particolarmente indicata nel caso di pazienti instabili, tipicamente provenienti dal Pronto Soccorso o dal reparto di Rianimazione.

«A nome della Direzione e di tutta l’Azienda - commenta la dott.ssa Romina Cazzaro - ringrazio la famiglia donatrice e l’Associazione Amici del Cuore Ovest Vicentino che ha fatto da tramite. Si tratta di due dotazioni chiaramente molto diverse, ma entrambe contribuiranno a garantire un’assistenza sempre più efficace ai pazienti, in particolare a quelli più critici o comunque instabili. Voglio sottolineare a questo riguardo sia l’impegno costante posto da tutto il personale del Pronto Soccorso nelle esercitazioni sulle manovre salvavita, sia l’importanza di poter svolgere in piena sicurezza, sotto monitoraggio, anche i più sofisticati esami diagnostici».

«Ancora una volta la generosità dei nostri associati ci permette di donare attrezzature importanti per la Radiologia - dichiara Carmelo Bordin, presidente dell’Associazione Amici del Cuore Ovest Vicentino ETS - per questo ringrazio la famiglia Mettifogo per la sensibilità che hanno dimostrato nel finanziare manichini e monitor».