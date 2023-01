Vicenza in prima linea nel dono della vista: record di donazioni al San Bortolo

Lei grafologa forense, lui velista, la vita riscoperta a 75 anni. La storia di Gabriella Salini e Paolo Maria Ciriani, noto commercialista e fondatore Aido, è una delle 400 donazioni di cornee vicentine del 2022.

Gabriella da sessant’anni condivideva la vita con Paolo Maria Ciriani, anche lui 75enne. Entrambi milanesi, si erano trasferiti a Vicenza a 24 anni per seguire le passioni di Paolo, lo studio di commercialista e lo sport, lo sci alpinismo, l’arrampicata, il tennis e, negli ultimi vent’anni, la vela. Una vita insieme fino al mattino del 7 marzo 2022. “Dormivamo sempre abbracciati. Quella mattina capii subito che qualcosa non andava. Appena alzato svenne. Più tardi l’ho portato in taxi all’ospedale, diceva di star bene, abbiamo riso e scherzato insieme. E poi un infermiere l’ha accompagnato in neurologia. Dopo l’intervento in urgenza, il chirurgo mi ha detto dell’emorragia celebrale”.

Gabriella non ha avuto, a quel punto, alcun dubbio. “Paolo a 24 anni si era iscritto all’Aido - racconta, - ai medici ho detto: non siate imbarazzati, voglio che possa donare”.

“Per me sapere che due persone oggi vedono grazie alle cornee di Paolo è stata una grande fonte di forza". La storia di Gabriella e Paolo ha contribuito a far registrare il record di donazioni del San Bortolo.

Vicenza è infatti in prima linea nel dono della vista: 861 tessuti oculari donati nel 2022. Più che raddoppiati i sì a Bassano e Santorso. Il territorio vicentino spicca per un’impennata di generosità nella donazione di cornee. Sono stati 453 i tessuti oculari donati negli ospedali di Ulss8 Berica. Di questi, 340 cornee raccolte dall’ospedale San Bortolo e 8 dall’ospedale di Noventa Vicentina attraverso il Coordinamento ospedaliero per i Trapianti diretto dal dottor Stefano Marcante. 101 cornee sono state donate all’ospedale di Arzignano e 4 presso l’Ospedale di Valdagno nell’attività di donazione gestita dal dottor Silvio Marafon. Dati in linea con la già ampia attività degli anni precedenti.

"Questi risultati - evidenzia la dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina, direttore generale dell’Ulss 8 Berica - sono il frutto di un grande impegno organizzativo a sostegno della donazione, così come di una crescente attenzione da parte della popolazione, grazie alle tante iniziative di sensibilizzazione condotte nel corso degli anni, sia a livello locale che regionale e nazionale".

Sono inoltre più che raddoppiate le donazioni nel territorio di Ulss7 Pedemontana in cui sono stati donati 408 tessuti oculari. In particolare, all’ospedale di Bassano dove opera il coordinamento diretto dal dottor Marco Baiocchi, le cornee raccolte sono passate da 151 del 2021 alle 224 donate nel 2002, (+48%). All’ospedale di Santorso il Coordinamento guidato dal dottor Alessandro Sartori ha seguito la donazione di 182 cornee (+75%), mentre una donazione si è avuta anche all’ospedale di Comunità Immacolata Concezione di Thiene.

"Questo è un risultato straordinario ma che allo stesso tempo non deve stupire - sottolinea il direttore generale dell’Ulss 7 Pedemontana Carlo Bramezza - perché la comunità del nostro territorio evidenzia costantemente, in tanti modi diversi, di avere una grande generosità e sensibilità nei confronti del mondo della sanità".

Fondazione Banca degli Occhi del Veneto torna dunque a ringraziare il territorio vicentino grande testimone della cultura di donazione. Ne è la prova la partecipazione all’evento proposto per domenica 22 gennaio al Teatro comunale di Vicenza. Il pomeriggio di musica, con protagonista il concerto-spettacolo dei Vocal Skyline che riassume grandi successi dal pop agli spirituals con voci, parole, effetti video e coreografie, ha registrato già da inizio settimana il tutto esaurito mobilitando quasi mille persone già prenotate per l’evento, in cui sono attesi anche l’assessore regionale alla Sanità Manuela Lanzarin e il sindaco di Vicenza Francesco Rucco.