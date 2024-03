Papa Francesco nomina don Enrico Massignani a sotto-segretario aggiunto del Dicastero per il Clero

Papa Francesco ha nominato sottoegretario aggiunto per l’Ufficio Clero del Dicastero per il Clero il reverendo Enrico Massignani, finora Cancelliere della Curia della Diocesi di Vicenza.

La nomina è stata pubblicata nel Bollettino della Sala Stampa Vaticana alle 12 del 12 marzo ed in contemporanea il vescovo Giuliano Brugnotto ha informato direttori e dipendenti della curia vicentina, che hanno appreso con sorpresa del nuovo incarico di don Massignani.

“La richiesta è arrivata pochi giorni fa direttamente dal Papa - ha precisato il vescovo - Ritengo questa nomina una forma di apprezzamento nei confronti di don Enrico e della nostra Diocesi alla quale, per la seconda volta in quest’anno pastorale, viene richiesto un sacerdote. A ottobre scorso è stato chiamato don Riccardo Pincerato al Servizio di pastorale giovanile della Conferenza Episcopale Italiana, ora a don Enrico è stato chiesto un servizio nella Curia Romana riformata dal Papa".

"La persona di don Enrico ed il suo servizio sono molto importanti per la vita della diocesi berica, in alcuni momenti erano anche decisivi - ha concluso il vescovo Brugnotto - Da un lato ci dispiace doverci privare della sua presenza e del suo ministero, ma sono convinto che porterà un qualificato contributo anche al Dicastero per il Clero, come ha fatto fino ad ora per la nostra Diocesi”.

Alle parole del vescovo si è aggiunto il governatore del Veneto Luca Zaia: “Sono certo di interpretare il sentimento dei veneti nel porgere le felicitazioni a don Enrico Massignani. La nomina di un sacerdote veneto al prestigioso incarico presso al Curia romana ci rende orgogliosi e, ancora una volta, consapevoli del valore che sa esprimere il clero della nostra terra. A don Enrico esprimo le mie congratulazioni e auguro buon lavoro”.

Curriculum vitae di Don Enrico Massignani

Don Massignani è nato il 7 febbraio 1976 a Valdagno ed è stato ordinato presbitero il 7 giugno 2003 per la Diocesi di Vicenza. Ha ottenuto il Dottorato in Diritto Canonico presso la Pontificia Università Gregoriana a Roma. Docente presso la Facoltà Teologica del Triveneto e Giudice del Tribunale Ecclesiastico Regionale Triveneto. In Diocesi ha ricoperto diversi incarichi, tra cui: Cancelliere, membro del Consiglio episcopale, già Amministratore parrocchiale della Parrocchia San Cristoforo a Tonezza del Cimone e attualmente Rettore del Tempio di San Lorenzo a Vicenza, docente presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose Arnoldo Onisto.