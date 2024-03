17 marzo, domenica ecologica: blocco del traffico esteso

“Vicenza s...corre” è lo slogan della domenica ecologica del 17 marzo, che sarà dedicata all’acqua e si svolgerà in concomitanza con la “Stravicenza10 – Trofeo Banca delle Terre Venete”. In programma ci sono eventi realizzati in collaborazione dal Comune e da Viacqua e iniziative nei quartieri, concentrate in particolar modo a Bertesina e in centro storico.

Per l’occasione il tradizionale blocco del traffico verrà esteso: dalle 10 alle 18 tutti i veicoli a motore, ad esclusione di quelli elettrici e con le abituali eccezioni, non potranno circolare all’interno del perimetro compreso tra le seguenti vie che saranno però percorribili: viale Risorgimento, via Bassano, viale Trissino (in direzione di via Bassano), via Quadri, via Ragazzi del ‘99, viale Cricoli, viale Dal Verme, viale Diaz, via Pecori Giraldi, e via Legioni Antonini, mentre viale Verona sarà percorribile fino all'intersezione con corso Santi Felice e Fortunato (all’altezza della rotatoria con il supermercato).

«Domenica 17 marzo abbiamo voluto allargare l’area del blocco alle auto proprio per permette ai partecipanti della Stravicenza di correre e camminare in serenità senza i veicoli che, in alcune strade, avrebbero circolato nelle corsie accanto a quelle interessate dal passaggio della manifestazione sportiva - ha spiegato l’assessore all’ambiente Sara Baldinato -. Il blocco del traffico sarà esteso infatti fino alla circonvallazione esterna, che resterà percorribile. Ci saranno 32 varchi e numerosi volontari per l’intera giornata. Ci tengo quindi a ringraziare tutte le persone che hanno dato la loro disponibilità, tra cui in particolare le nuove associazioni che hanno portato i volontari per questa domenica, come Fiab, Atletica vicentina, associazione Mediterranea Vicenza, Gabbiano 2.0 e ASD San Bortolo. Domenica, inoltre, si festeggerà la Giornata mondiale dell’acqua, che si celebra il 22 marzo, con iniziative nel quartiere di Bertesina e in collaborazione con i Comuni contermini».