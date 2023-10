Polizia locale, il comandante Scarpellini se ne va: addio per nulla indolore

Un mancata "configurazione con relativo trattamento economico" unita ad una "stanchezza legata a richieste cadute nel vuoto" sarebbe all'origine della decisione di Giovanni Scarpellini, da 17 anni alla guida del Consorzio Polizia Locale Nord Est Vicentino di rassegnare le proprie dimissioni. Decisione che secondo la ricostruzione fornita da Scarpellini stesso risale a qualche tempo addietro ma che solo oggi è finita al centro della scena coinvolgendo anche la politica, in particolar modo l'Amministrazione comunale di Thiene.

Il comandante sottolinea come, in attesa di una sentenza della della Corte dei Conti, nel mese di novembre 2022 il CdA del "Nordest Vicentino" ravvisava la necessità di procedere con la "messa in sicurezza dell'Ente mediante l'introduzione della figura di Dirigente al posto di quella di Funzionario (figura di livello inferiore rispetto a quella di Dirigente)".

"L'eventuale istituzione - in autonomia - di una figura dirigenziale nell'ambito del Consorzio di Polizia locale Nordest Vicentino - spiega in una nota - comporterebbe una riduzione delle risorse finanziarie destinate alla produttività degli altri dipendenti. Per questo motivo è stato richiesto al Comune di Thiene di trasferire la quota del fondo corrispondente". Richiesta che è caduta nel vuoto e nella riunione del consiglio di Amministrazione del 16 settembre scorso: "ho comunicato agli Amministratori che mi sarei fatto da parte alla fine dell'anno per consentire una decisione più serena, rimuovendo definitivamente qualsiasi interpretazione di natura personale al fine di lavorare serenamente per il futuro del Consorzio di Polizia Locale. Per tale motivo le dimissioni saranno irrevocabili".