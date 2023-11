Vicenza dà il benvenuto al nuovo questore Dario Sallustio

Oggi, lunedì 20 novembre, il nuovo questore della provincia di Vicenza Dario Sallustio ha assunto il ruolo di dirigente Superiore della Polizia di Stato. 58 anni, nato a Torino ma con residenza familiare in Puglia, è stato promosso Dirigente Superiore della Polizia di Stato dal gennaio 2019, dopo aver svolto l’incarico di Vicario del Questore di Palermo.

Il suo percorso si è sviluppato prevalentemente in aree territoriali ad alta densità criminale, dove è stato chiamato a svolgere attività operativa, di controllo straordinario del territorio e contrasto alla criminalità comune ed organizzata. Prima di assumere le funzioni di autorità provinciale di pubblica sicurezza nella provincia di Vicenza è stato questore di Arezzo e successivamente di Lucca e, ancor prima, Dirigente del Compartimento Polizia stradale delle Marche.

Già ufficiale della Guardia di Finanza, nel corso della sua carriera di Funzionario della Polizia di Stato ha prestato servizio in numerose sedi su tutto il territorio nazionale, operando in particolare in Sicilia, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sardegna. È stato anche alla Direzione Centrale Anticrimine del Dipartimento della pubblica sicurezza, dove per cinque anni ha diretto una delle Divisioni Operative e guidato diverse importanti operazioni anticrimine.

Laureato in Giurisprudenza e in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni, è dal 2002 Criminologo clinico e, in tale veste, ha pubblicato diversi articoli su riviste specializzate ed insegnato presso Università, istituti Superiori e la stessa scuola superiore di Polizia, deputata alla formazione della classe dirigente della Polizia di Stato.

Il nuovo Questore ha incontrato i dirigenti ed i funzionari dei vari Uffici della Polizia di Stato presenti in provincia e le organizzazioni sindacali, per poi far visita al Prefetto della provincia di Vicenza. Ha espresso la propria soddisfazione per l’incarico affidatogli, assicurando il massimo impegno e responsabilità per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica nella provincia. Ha evidenziato massima disponibilità nel mettersi a disposizione degli enti del territorio, delle istituzioni locali e dei cittadini dell’intera provincia per soddisfare al meglio le esigenze di sicurezza, nonché la volontà di instaurare delle interlocuzioni dirette con i sindaci dei vari comuni, con cui il questore, Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza sotto il profilo tecnico-operativo, deve necessariamente interagire.

Una particolare riflessione è stata dedicata ai gravi episodi di violenza di genere recentemente occorsi in altri contesti territoriali, con l’impegno della Questura a dare delle adeguate risposte non solo in fase repressiva ma anche in fase di prevenzione, anticipando l’intervento dell’Autorità di P.S. al manifestarsi di singoli segnali di pericolo che possano compromettere l’incolumità personale, anche utilizzando lo strumento dell’Ammonimento del questore.

Il nuovo questore ha inoltre evidenziato l’opportunità del costante ricorso alle operazioni straordinarie di controllo del territorio sia a Vicenza che negli altri comuni, con la finalità di dare delle risposte concrete alle esigenze di sicurezza della collettività, anche in base alle segnalazioni della cittadinanza o dei sindaci.