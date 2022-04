Danza, Alessandra Baggio centra l'oro mondiale in coppia con il giovane Mazzon

Trionfo mondiale nelle danze latine per la giovane vicentina Alessandra Baggio che in coppia con il padovano di San Giorgio in Bosco Ludovico Karol Maria Mazzon ha conquistato la medaglia d’oro al World Syllabus Championship che si è disputato nei giorni scorsi a Pieve di Cento, nel Bolognese.

La 15enne di Tezze sul Brenta è allieva dei tecnici Paolo Santin ed Elisa Chanaa' della Time to Dance di Torri di Quartesolo, scuola che ha centrato anche un bronzo con Riccardo Bertollo e Michela Abruscio nelle Junior 1 di Latino americane.