Entra al bar con una busta della spesa ma all'interno ci sono tre cuccioli: denunciato

Ancora animali trattati come oggetti, come se non fossero esseri viventi. È accaduto alcuni giorni fa a Torrebelvicino, in provincia di Vicenza, quando un uomo è entrato in un bar portando con sé un sacchetto di plastica per la spesa.

Gli altri clienti del bar hanno notato che c’era qualcosa di strano e, infatti, all’interno del sacchetto sono stati trovati 3 cuccioli di appena 15-20 giorni insieme a una bottiglia di plastica e alcuni indumenti. La situazione è stata quindi subito segnalata ai carabinieri che sono intervenuti tempestivamente e hanno denunciato l’uomo, un 69enne residente a Schio, per maltrattamento di animali, provvedendo anche a sequestrare i tre cuccioli e affidarli in custodia a un’associazione.

LNDC Animal Protection si unisce alla denuncia e annuncia che si costituirà parte civile in caso di processo, in modo da seguire da vicino la vicenda e assicurarsi che venga fatta giustizia. Allo stesso tempo, chiede ai Carabinieri di verificare la provenienza di questi cuccioli e le condizioni della loro mamma.

“Questa vicenda presenta diversi aspetti problematici che devono essere affrontati - commenta Piera Rosati – presidente LNDC Animal Protection - Innanzitutto, il fatto di mettere degli animali in un sacchetto di plastica insieme ad oggetti vari, è gravissimo da un punto di vista concettuale perché fa capire che anche i tre poveri cuccioli vengono considerati come oggetti. L’età dei tre cagnolini è un fattore ancora più grave, perché così piccoli i cuccioli non devono assolutamente essere separati dalla madre se non per motivi sanitari. I cuccioli, infatti, devono rimanere con la mamma almeno fino a due mesi d’età, quando possibile anche di più, perché è l’unica che può garantire il loro benessere psicofisico e prevenire futuri problemi comportamentali. Mi auguro che questi cuccioli ora possano essere seguiti in maniera adeguata e che sia possibile evitare che questo trauma li condizioni in maniera troppo forte”.