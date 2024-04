Addebiti sui liquidatori di Veneto banca? Si muove la Guardia di finanza

Per quanto riguarda la vicenda degli addebiti mossi da una associazione vicentina ai commissari liquidatori di Veneto banca (ne parla diffusamente oggi 12 aprile Vicenzatoday.it che racconta di come in tal senso sia stata investita del caso la magistratura della Marca) si registra una primissima novità. In una breve nota diramata oggi, il procuratore di Treviso Marco Martani sottolinea che «questo ufficio ha delegato accertamenti preliminari alla Guardia di Finanza, il cui esito non ci è ancora pervenuto». Più nel dettaglio a segnalare alcuni presunte condotte anomale dei commissari alle autorità era stato il vicentino Luigi Ugone (in foto), presidente della associazione «Noi che credevamo nella Banca popolare di Vicenza e in Veneto banca»: si tratta di una associazione che da anni «tutela i risparmiatori colpiti dal collasso delle ex popolari del Centro e del Nord Italia».