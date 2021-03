Veneto in zona rossa, cosa si può fare (e non fare)

Per effetto dell'ordinanza sottoscritta dal ministro Roberto Speranza che porta il Veneto in area rossa, ecco cosa è consentito fare e cosa no a partire da lunedì 15 marzo.

SPOSTAMENTI

È vietato ogni spostamento anche all’interno del proprio Comune, in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Stop alla deroga che consentiva visite a parenti e amici. Ci si potrà recare in abitazioni diverse dalla propria solo per lavoro, necessità e salute.

CHIUDONO ANCHE GLI ASILI NIDO

Da lunedì sospese anche le attività degli asili, prosegue la DAD per le scuole di ogni ordine e grado.

CHIUSI I NEGOZI, TRANNE ALIMENTARI E PRIMA NECESSITÀ

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate dall’allegato 23 del DPCM (tra gli altri, edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie, negozi per bambini e neonati, fiorai, negozi di biancheria, negozi di giocattoli, librerie, cartolerie, negozi di prodotti informatici, articoli sportivi, calzature, ottici, negozi di ferramenta).

SOSPESI I MERCATI, TRANNE BANCHI DI ALIMENTARI, PRODOTTI AGRICOLI E FLOROVIVAISTICI

Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.

CHIUSI PARRUCCHIERI E CENTRI ESTETICI

Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona, ad eccezione di lavanderie, tintorie, pompe funebri

CHIUSI BAR E RISTORANTI, CONSENTITI ASPORTO E CONSEGNE A DOMICILIO

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (bar, ristoranti, pasticcerie, ecc). Restano consentite: ristorazione con consegna a domicilio senza limiti di orario ?- fino alle ore 22 la ristorazione con asporto

(Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18)

CHIUSI I CENTRI SPORTIVI, ATTIVITÀ SPORTIVA CONSENTITA SOLO IN FORMA INDIVIDUALE.

Sospese tutte le attività svolte nei centri sportivi, anche all’aperto. Sono inoltre sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva. È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale.

CHIUSI MUSEI E MOSTRE, BIBLIOTECHE SU PRENOTAZIONE. ?Sono sospese le mostre, chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, in Biblioteca prestito libri solo su prenotazione.

SCOMMESSE SOSPESE ANCHE IN TABACCHERIA.

Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente (ad esempio le tabaccherie).