CorrixVicenza numero 300: tornano gli appuntamenti del martedì sera, di corsa

Martedì 12 marzo, si svolgerà il 300° appuntamento CorriXVicenza e la Fondazione San Bortolo.

L’appuntamento del martedì sera che promuove dal luglio 2016 l’attività sportiva del running e della camminata e della solidarietà. Il progetto è nato da un’idea dell’allora presidente di Atletica Vicentina Christian Zovico, per promuovere l’attività motoria particolarmente favorevole per il benessere psicofisico personale.

L’iniziativa a cui possono partecipare tutti, iscritti e non iscritti alle società sportive, basta essere in buona salute, consiste in un ritrovo settimanale il martedì sera alle 19:45 in via Battaglion Framarin.

Il progetto fino dal suo inizio ha avuto un’importante finalità solidale con la Fondazione San Bortolo. A tutti i partecipanti viene chiesta una piccola offerta, che viene completamente devoluta per i progetti a favore del nostro ospedale cittadino. Raccolti nei 300 appuntamenti 40.000 euro. Inoltre altri contributi sono stati raccolti per iniziative particolari a cui CorrixVicenza ha dato la propria adesione.

I partecipanti, sia runner o camminatori, sono accompagnati da pacer volontari e percorrono ad ogni appuntamento uno dei diversi giri con i punti più belli della nostra città. Tutte le settimane sono previsti diversi gruppi di corsa, da una velocità di 4’30” al km, fino a 6’15” al km, oltre un gruppo del corri e cammina, ideale per chi inizia la pratica della corsa. Sono tre invece i gruppi dei camminatori. Un gruppo base per chi inizia l’attività, ad un gruppo intermedio ad un gruppo di camminatori veloci, che in un’ora riescono a percorrere oltre 6,5 km.

Tutti i giri di CorriXVicenza da sempre prevedono il passaggio in centro storico, da sempre animato il martedì sera dai partecipanti di CorriXVicenza.

Il 300° appuntamento percorrerà il giro della “StraVicenza”, che domenica 17 si svolgerà in città. Invitati al 300° appuntamento, il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai, l’assessore allo sport Leone Zilio, il presidente della Fondazione San Bortolo Francesco Scanagatta, la presidente di Atletica Vicentina Barbara Lah, Antonio Irmici di Irun, sponsor tecnico dei pacer, Gianfranco Sasso presidente di Banca delle Terre Venete sostenitore di CorrixVicenza.