Coronavirus, il bollettino di lunedì: ancora in aumento i contagi

Contagi ancora in aumento ma pressione ospedaliera sotto controllo. È ciò che risulta dal bollettino di Azienda Zero di lunedì 25 ottobre. Nel dettaglio i dati mostrano che nelle ultime 24 ore i tamponi hanno trovato 220 nuovi contagi che portano gli attualmente postivi a 9418, 139 in più rispetto a domenica. Nessun decesso registrato. Per quanto riguarda la sola provincia di Vicenza, i nuovi contagi sono 26 per un totale di 1392 attualmente positivi (ieri erano 1386).

Report del 25 ottobre

Per quanto rigurda i ricoveri, negli ospedali del Veneto a oggi ci sono 163 ricoverati positivi in area non critica (+1) e 24 in terapia intensiva mentre nei nosocomi del Vicentino il totale dei pazienti è di 32, 2 dei quali in rianimazione.