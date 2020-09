Altri contagi in Veneto ma meno isolamenti domiciliari

BOLLETTINO ORE 8

Altri 93 tamponi positivi in Veneto nella giornata di lunedì, secondo il bollettino della Regione che indica le variazioni rispetto alle ore 17 di Sono in totale .27156 i contagiati, 3621 dei quali attualmente positivi, 2176 deceduti e 21359 guariti. Nel Vicentino si contano altri 7 positivi in più, le persone colpite dal virus dall'inizio dell'epidemia soo 3783, 454 dei quali attualmente positivi, 394 deceduti e 2935 guariti.

Negli ospedali veneti si trovano 213 pazienti in area non critica e 27 in terapia intensiva (2 in meno in entrambi i casi rispetto a domenica). Di questi, 155 in reparto e 21 in terapia intensiva sono positivi. Nei nosocomi berici la situazione è invece di 36 ricoverati. Tre di loro (a Vicenza, a Bassano e a Santorso) si trovano in terapia intensiva mentre 12 a Santorso, 20 a Bassano e 1 a Noventa Vicentina sono in area non critica.

Per quanto riguarda i soggetti in isolamento domiciliare, c'è un calo ulteriore rispetto alla giornata di domenica. Sono in tutto il Veneto 8.611, 1.050 nel Vicentino. Di questi, 40 sono asintomatici, 1 nel Vicentino.